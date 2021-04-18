В России с 2021 года действуют новые правила рыбалки

| 18 апр 2021 | 17:32

С 2021 года в Российской Федерации введены новые правила рыбалки, которые устанавливают места и способы законной ловли. Об этом рассказали в Федеральном агентстве по рыболовству.







«Правила любительской рыбалки с 2021 года перетерпели значительные изменения», — передает «Российская газета» ссылаясь на сообщение учреждения. С текущего года действуют следующие правила рыбалки.

Отменяются рыболовные участки, за границами которых ловля рыбы находилась находилась под запретом. Сейчас этим можно заниматься на всех водоемах, если там не действует специальный запрет.

Вводится лимит пойманной рыбы в килограммах на 1-го рыбака. Более этой нормы ловить запрещено. В каждой республике норма может различаться. В столице России нельзя вылавливать больше 5 кг рыбы, а в Алтайском крае — не больше 10.

В некоторых субъектах введены запреты на ловлю определенных видов рыбы. Также это касается рыб, занесенных в Красную книгу.

Во всех субъектах России запрещена рыбалка при помощи сетей, электроудочек, взрывчатки и оружия. В случае с сетями исключение составляют регионы Дальнего востока Сибири и Крайнего Севера.

Запрещена подводная охота на пляжах. Акваланг и эхолот с этой целью также применять нельзя.

Применять на рыбалке взрывчатку и химикаты запрещено с 1 января 2020 года. Тогда же были установлены ограничения по рыбалке с сетями.





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