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В России с 2021 года действуют новые правила рыбалки

В России с 2021 года действуют новые правила рыбалки

| 18 апр 2021 | 17:32

С 2021 года в Российской Федерации введены новые правила рыбалки, которые устанавливают места и способы законной ловли. Об этом рассказали в Федеральном агентстве по рыболовству.

«Правила любительской рыбалки с 2021 года перетерпели значительные изменения», — передает «Российская газета» ссылаясь на сообщение учреждения. С текущего года действуют следующие правила рыбалки.

  • Отменяются рыболовные участки, за границами которых ловля рыбы находилась находилась под запретом. Сейчас этим можно заниматься на всех водоемах, если там не действует специальный запрет.
  • Вводится лимит пойманной рыбы в килограммах на 1-го рыбака. Более этой нормы ловить запрещено. В каждой республике норма может различаться. В столице России нельзя вылавливать больше 5 кг рыбы, а в Алтайском крае — не больше 10.
  • В некоторых субъектах введены запреты на ловлю определенных видов рыбы. Также это касается рыб, занесенных в Красную книгу.
  • Во всех субъектах России запрещена рыбалка при помощи сетей, электроудочек, взрывчатки и оружия. В случае с сетями исключение составляют регионы Дальнего востока Сибири и Крайнего Севера.
  • Запрещена подводная охота на пляжах. Акваланг и эхолот с этой целью также применять нельзя.

Применять на рыбалке взрывчатку и химикаты запрещено с 1 января 2020 года. Тогда же были установлены ограничения по рыбалке с сетями.

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Источник: ura.news

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