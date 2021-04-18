Жители Учалинского района раскритиковали чиновников за гибель ребенка

Учалинский район | 18 апр 2021 | 19:56

Жители Учалы и близлежащего Учалинского района Башкирии, где на днях стая собак загрызла четырехлетнего мальчика, раскритиковали местных чиновников за гибель ребенка. Своим мнением они поделились сегодня, 18 апреля, в соцсетях.







Как отметила Зухра М., саму трагедию «можно было бы избежать», если бы вовремя отлавливались животные.

«В их дворе (где жил погибший мальчик. — Прим. ред.) бегает стая из десяти огромных бездомных собак. Сейчас жители близлежащих домов также безуспешно пытаются донести эту проблему. Мы все боимся за детей», — написала она.

— Сообщения жителей о местонахождении безнадзорных собак принимаются в отделе сельского хозяйства администрации Учалинского района по тел: 6–15–32, после чего сразу передаются на исполнение подрядчику. Подрядчик ежедневно объезжает адреса, о которых жители говорят в своих обращениях. Не всегда удается застать собак на указанном месте. В таких случаях он регулярно патрулирует территорию для исполнения заявки, — сообщили в администрации.

С ней согласилась и Регина С., которая отметила, что граждане не раз обращались в администрацию города и района с просьбой решить проблему. Девушке ответили с аккаунта местной администрации и сообщили, что еще 5 апреля был выбран подрядчик для отлова бездомных животных на территории Учалинского района, который сейчас и занимается решением проблемы.

Однако, по словам другой местной жительницы Натальи С., она сама несколько раз звонила по указанному номеру, а стая собак «как бегала, так и бегает».



Ранее сообщалось о том, что cестра растерзанного собаками малыша прокомментировала произошедшее ЧП в Учалинском районе.





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Фото: скрин видео