В Башкирии похолодает и подует сильный ветер

В республике предстоящей ночью ожидают шквалистый ветер.
По прогнозам синоптиков, ветер начнет усиливаться этим вечером и достигнет 17 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью -5,-10°, по югу до +3°, днем +6,+11°. На автодорогах видимость хорошая.
Напомним, с 17 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС республики проводят выездные проверки по соблюдению мер пожарной безопасности, недопущению природных пожаров и их перехода на населенные пункты. В текущие выходные уже проверено 24 муниципальных образования.