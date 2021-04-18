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В Башкирии похолодает и подует сильный ветер

В Башкирии похолодает и подует сильный ветер

| 18 апр 2021 | 20:02

В республике предстоящей ночью ожидают шквалистый ветер.

По прогнозам синоптиков, ветер начнет усиливаться этим вечером и достигнет 17 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков. 

Температура воздуха ночью -5,-10°, по югу до +3°, днем +6,+11°. На автодорогах видимость хорошая.

Напомним, с 17 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС республики проводят выездные проверки по соблюдению мер пожарной безопасности, недопущению природных пожаров и их перехода на населенные пункты. В текущие выходные уже проверено 24 муниципальных образования.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gtrk.tv

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