В Башкирии похолодает и подует сильный ветер

| 18 апр 2021 | 20:02

В республике предстоящей ночью ожидают шквалистый ветер.



По прогнозам синоптиков, ветер начнет усиливаться этим вечером и достигнет 17 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков.







Температура воздуха ночью -5,-10°, по югу до +3°, днем +6,+11°. На автодорогах видимость хорошая.



Напомним, с 17 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС республики проводят выездные проверки по соблюдению мер пожарной безопасности, недопущению природных пожаров и их перехода на населенные пункты. В текущие выходные уже проверено 24 муниципальных образования.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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