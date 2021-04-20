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В Башкирии значительно похолодает

В Башкирии значительно похолодает

| 20 апр 2021 | 09:18

Синоптики Гидрометцентра Башкирии рассказали о резком понижении температуры в регионе. При этом значительных осадков не предвидится.

Во вторник, 20 апреля, в республике прогнозируется пасмурная погода. В ночное время температура воздуха составит -5°, -10°, местами столбик термометра опустится до 0°. В дневное время +7°, +12°. Ветер восточный умеренный, на юге Башкирии – порывы до сильного.

Пасмурной в дневное время будет и среда, 21 апреля. В этот день метеорологи обещают похолодание – ночью до 0°, -5°, местами до -10°. Однако в дневное время температура воздуха повысится до +12°, +17°. Ветер юго-восточный, умеренный.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru

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