В Башкирии значительно похолодает

Синоптики Гидрометцентра Башкирии рассказали о резком понижении температуры в регионе. При этом значительных осадков не предвидится.
Во вторник, 20 апреля, в республике прогнозируется пасмурная погода. В ночное время температура воздуха составит -5°, -10°, местами столбик термометра опустится до 0°. В дневное время +7°, +12°. Ветер восточный умеренный, на юге Башкирии – порывы до сильного.
Пасмурной в дневное время будет и среда, 21 апреля. В этот день метеорологи обещают похолодание – ночью до 0°, -5°, местами до -10°. Однако в дневное время температура воздуха повысится до +12°, +17°. Ветер юго-восточный, умеренный.