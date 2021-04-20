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Стало известно, когда в Уфе заработают фонтаны

Стало известно, когда в Уфе заработают фонтаны

Уфа | 20 апр 2021 | 09:51

С 1 мая на территории города Уфы заработают 23 столичных фонтана, а их пробный кратковременный предварительный запуск состоится 28 апреля. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил директор МБУ «Горзеленхоз» Рамиль Ямилов на оперативном совещании в мэрии.

Чиновник рассказал, что график работы фонтанов составлен в зависимости от значимости объектов, их местоположения, времени и интенсивности посещения горожанами. Сейчас практически закончили мероприятия по их расконсервации: демонтирован сборно-щитовой каркас, защищающий чаши с расположенными в них форсунками, силовыми кабелями и светильниками от воздействия осадков и механических повреждений осенью и зимой. Фонтаны уже очистили и помыли после зимы.

До начала работ по регулировке механизмов и подготовке их к работе сотрудники «Горзеленхоза» предварительно откачают из чаш воду.

— Для поддержания комфортной обстановки на территории столичных зон отдыха, в том числе содержащих фонтаны, требуется регулярный патруль силами сотрудников правоохранительных органов и Центра общественной безопасности города, а также монтаж камер фото- и видеофиксации, которые позволят предупредить повреждение и хищение элементов фонтанных комплексов, а также пресекать купание в них, — отметил Ямилов.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе из-за паводка эвакуируют людей. Два человека уже заселились в пункт временного размещения, который расположен в Санатории-профилактории Уфимского государственного авиационного технического университета.

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Источник: ufa1.ru

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