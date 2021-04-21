Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии сохранится минусовая температура в ночное время

В Башкирии сохранится минусовая температура в ночное время

В Башкирии сохранится минусовая температура в ночное время

| 21 апр 2021 | 09:22

Метеорологи рассказали, какие сюрпризы связанные с погодой ждут жителей Башкирии. Как сообщили в Гидрометцентре региона, в ближайшие двое суток потепления ожидать не стоит.

21 апреля, прогнозируется  пасмурная погода без осадков. В ночное время температура воздуха составит 0°, -5° кое-где похолодает до -10°, в дневное время +12°, +17°. Ветер юго-восточный умеренный.

Кратковременные осадки придут в республику в четверг, 22 апреля. В ночное время температура воздуха опустится до  -1°, -4°, в дневное время столбик столбик термометра покажет +9°, +14°, ветер будет юго-восточный.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: