В Башкирии сохранится минусовая температура в ночное время

| 21 апр 2021 | 09:22

Метеорологи рассказали, какие сюрпризы связанные с погодой ждут жителей Башкирии. Как сообщили в Гидрометцентре региона, в ближайшие двое суток потепления ожидать не стоит.







21 апреля, прогнозируется пасмурная погода без осадков. В ночное время температура воздуха составит 0°, -5° кое-где похолодает до -10°, в дневное время +12°, +17°. Ветер юго-восточный умеренный.



Кратковременные осадки придут в республику в четверг, 22 апреля. В ночное время температура воздуха опустится до -1°, -4°, в дневное время столбик столбик термометра покажет +9°, +14°, ветер будет юго-восточный.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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