В Башкирии сохранится минусовая температура в ночное время
| 21 апр 2021 | 09:22
Метеорологи рассказали, какие сюрпризы связанные с погодой ждут жителей Башкирии. Как сообщили в Гидрометцентре региона, в ближайшие двое суток потепления ожидать не стоит.
21 апреля, прогнозируется пасмурная погода без осадков. В ночное время температура воздуха составит 0°, -5° кое-где похолодает до -10°, в дневное время +12°, +17°. Ветер юго-восточный умеренный.
Кратковременные осадки придут в республику в четверг, 22 апреля. В ночное время температура воздуха опустится до -1°, -4°, в дневное время столбик столбик термометра покажет +9°, +14°, ветер будет юго-восточный.