В России предлагают назначать автоматически пенсии инвалидам

| 22 апр 2021 | 19:08

В Российской Федерации планируют ввести автоматическое назначение пенсионных выплат для инвалидов. Им не нужно будет оформлять заявления. Проект закона будет рассмотрен на ближайших пленарных заседаниях Государственной Думы.



«Согласно новым правилам, после внесения данных в федеральный реестр инвалидов, они автоматически будут направляться в Пенсионный фонд. На рассмотрение будет уходить около пяти дней, после чего человеку придет извещение о назначении пенсии», — передает «Парламентская газета». Кроме этого, инвалидам будут автоматически предоставлять региональные социальные надбавки и досрочные пенсии.







Ранее сообщалось, что россиянам, которые достигли восемьдесят лет, положена разовая выплата в размере 12 100 рублей. Кроме того, режим дистанционного предоставления услуг продлен до 1 января 2022 года.





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Фото: newsbash.ru