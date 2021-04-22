В Совете Федерации планируют разработать законопроект о навозе

| 22 апр 2021 | 19:29

В Совфеде планируют разработать проект, который будет регулировать обращение с навозом. Об этом сообщили в бюджетном комитете.



«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза. Потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно», — отметили в комитете, пишет РИА «Новости». Однако для создания проекта, отмечает агентство, необходимо сначала дать определение, что такое навоз, разработать технологию обращения с ним.









"Национальная служба новостей" сообщает, что производители молока обратились в правительство РФ с просьбой изменить требования к использованию навоза. По нормам, которые действуют сейчас, навоз относится к удобрениям и на обращение с ним нужна лицензия.



Ранее сообщалось о том, что в Кигинском районе в птицеводческий комплекс инвестируют 270 млн рублей. Об этом в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.





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