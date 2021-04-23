В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода с дождем и снегом

| 23 апр 2021 | 09:37

Метеорологи

Гидрометцентра Башкирии сообщили о н

прогнозируются

кратковременные осадки

Температура окружающего воздуха

в дневное время









еблагоприятном фоне погоды. В регионедождь со снегом, сильный ветер, холода в ночное время.23 апреля местами пройдут. Ветер юго-восточный умеренный.составит +10,+15°.

24 апреля периодические дожди, ночью и утром кое-где со снегом. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. В ночное время температура воздуха поднимется до +1,+6°, в дневное время составит +7,+12°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru