В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода с дождем и снегом
| 23 апр 2021 | 09:37 Метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили о неблагоприятном фоне погоды. В регионе прогнозируются дождь со снегом, сильный ветер, холода в ночное время.
23 апреля местами пройдут кратковременные осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит +10,+15°.
24 апреля периодические дожди, ночью и утром кое-где со снегом. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. В ночное время температура воздуха поднимется до +1,+6°, в дневное время составит +7,+12°.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
Фото: из архива newsbash.ru
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