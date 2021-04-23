Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода с дождем и снегом

В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода с дождем и снегом

В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода с дождем и снегом

| 23 апр 2021 | 09:37 Метеорологи Гидрометцентра Башкирии сообщили о неблагоприятном фоне погоды. В регионе прогнозируются дождь со снегом, сильный ветер, холода в ночное время.

23 апреля местами пройдут кратковременные осадки. Ветер юго-восточный умеренный. Температура окружающего воздуха в дневное время составит +10,+15°.

24 апреля периодические дожди, ночью и утром кое-где со снегом. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. В ночное время температура воздуха поднимется до +1,+6°, в дневное время составит +7,+12°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: из архива newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: