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В Башкирии прогнозируется неустойчивая погода

В Башкирии прогнозируется неустойчивая погода

| 24 апр 2021 | 08:24

Начальник Башгидрометцентра Анна Козаева сообщила, что в ближайшие дни на территории республики ожидается неустойчивая погода. 

«Я могу несколько огорчить жителей республики. Дело в том, что мы будем находиться под влиянием циклона, центр которого находится в европейской территории России. Это значит, что погода будет неустойчивой», – отметила метеоролог.

По ее словам, в ближайшие дни ожидаются дожди, а температура воздуха составит ночью  +1, +6, днем –  +9, +14. 26 и 27 апреля вероятность осадков будет небольшая, а температура повысится до +10, +15. Затем до самых майских праздников ожидаются дожди. 

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