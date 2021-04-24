В Башкирии прогнозируется неустойчивая погода

| 24 апр 2021 | 08:24

Начальник Башгидрометцентра Анна Козаева сообщила, что в ближайшие дни на территории республики ожидается неустойчивая погода.



«Я могу несколько огорчить жителей республики. Дело в том, что мы будем находиться под влиянием циклона, центр которого находится в европейской территории России. Это значит, что погода будет неустойчивой», – отметила метеоролог.









По ее словам, в ближайшие дни ожидаются дожди, а температура воздуха составит ночью +1, +6, днем – +9, +14. 26 и 27 апреля вероятность осадков будет небольшая, а температура повысится до +10, +15. Затем до самых майских праздников ожидаются дожди.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram