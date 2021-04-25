25 апреля православные отмечают Вербное воскресенье

| 25 апр 2021 | 10:58

В храмах республики сегодня проходят торжественные литургии, посвященные Входу Господню в Иерусалим. Этот праздник, так же известный под названием Вербное воскресенье, православные христиане отмечают 25 апреля, за неделю до Пасхи.







По церковному постному календарю, в Вербное воскресенье уже можно есть рыбу. Великий Пост закончился в минувшую пятницу, но впереди у верующих Страстная седмица – воспоминание о последних днях жизни Иисуса Христа и его страданиях. Страстная седмица – время самого строгого в году воздержания в еде.



Накануне праздника Входа Господня в Иерусалим в храмах освящают вербы. Это древняя русская традиция, так как в России из-за холодного климата в это время ничего не цветет, кроме верб. На самом деле, Иисуса в Иерусалиме встречали пальмовыми ветвями – царским символом.





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