В Башкирии прогнозируется ветреная и дождливая погода
| 25 апр 2021 | 11:09
В соответствии с прогнозами Гидрометцентра Башкирии, жителей региона в ближайшие дни ждет прохладная погода.
В воскресенье, 25 апреля, метеорологи обещают осадки в виде дождя, в некоторых районах прогремят грозы. Ветер южный умеренный, кое-где возможны порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит +1°, +6°, в дневное время +9°, +14°.
Существенно похолодает на следующий день в понедельник, 26 апреля. В республике прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Умеренный ветер сменит направление на юго-запад. Ночью столбик термометра опустится до -3°, +2°, в дневное время температура воздуха составит +8°, +13°.
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