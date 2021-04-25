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В Баймакском районе экоактивисты выпустили в водоем двух лебедей, спасенных зимой | видео

В Баймакском районе экоактивисты выпустили в водоем двух лебедей, спасенных зимой | видео

Баймакский район | 25 апр 2021 | 14:08

В Баймакском районе Башкирии спасли и вырастили пару лебедей

Накануне, 24 апреля, в соцсетях появилось видео, на котором экоактивисты из Баймакского района показали, как они выпускают в водоем двух лебедей.

Сообщается, что лебедей всю зиму выхаживали местные жители Зифа и Ринат Курбангалеевы. К ним обратился мужчина, нашедший обессилевших птиц в морозы и попросил помочь им.

За зиму «гадкие утята» повзрослели и превратились в прекрасных птиц. Подробности - в видеосюжете.

Ранее сообщалось о том, что прокурор Башкирии взял под личный контроль избиение активиста из Баймака. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания Госсобрания РБ.


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Источник: mkset.ru
Фото: скрин видео

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