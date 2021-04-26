В Башкирии будет ветрено

| 26 апр 2021 | 09:18

Республиканский гидрометеорологический центр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.



26 апреля, в Республике Башкортостан местами пройдут кратковременные осадки. В дневное время значительных осадков не предвидится. Ветер ожидается юго-западный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет составлять -2, +3°, в дневное время +10, +15°.







Завтра, 27 апреля, ночью значительных осадков не предвидится. Ветер ожидается юго-западный умеренный, температура воздуха будет составлять -1, +4°. В дневное время пройдут кратковременные осадки, по югу до умеренных. Ветер юго-западный, западный умеренный. Показания термометров составят +11,+16°.





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