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В Башкирии назвали самые грязные города

В Башкирии назвали самые грязные города

| 26 апр 2021 | 18:58 Уфа, Салават, Стерлитамак стали лидерами по загрязненности в Башкирии. Об этом на оперативном совещании сообщил министр экологии Урал Искандаров в своем докладе.

За 2020 год Башкирия заняла восьмое место среди субъектов России по данному показателю. Больше всего загрязняющих веществ, как и предполагается, выбрасывают крупные предприятия республики, расположенные в ранее названных городах.

Урал Искандаров, глава министерства экологии:

«Города с наиболее загрязненной атмосферой – это наши крупные промышленные города: Уфа, Стерлитамак, Салават. В 2020 году самыми вредными производствами стали ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «БСК», ГК «ТАУ», ООО «Газпром нефтехим Салават» и другие»
Также министр сообщил, что в республике существует проблема загрязнения водоемов. Лидером антирейтинга стала «Башкирская содовая компания». Предприятие выбрасывает 80% вредных веществ от всего объема. 

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Источник: bash.news

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