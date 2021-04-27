Погода в Башкортостане сегодня, 27 апреля 2021
| 27 апр 2021 | 09:20
Метеорологи Гидрометцентра Башкирии дали прогноз погоды на ближайшие сутки.
Во вторник, 27 апреля, в республике пройдут дожди. Ветер северо-восточный умеренный, в южных районах прогнозируются порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит -1°, +4°, в дневное время станет теплее – от +8° до +13°.
Ночью и утром в среду, 28 апреля, по прогнозам специалистов пройдут небольшие осадки в виде снега. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит -1°, +4°, в дневное время столбик термометра покажет +9°, +14°.
Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather
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