В Минтруда рассказали о порядке выплаты зарплаты в период с 4 по 7 мая
| 27 апр 2021 | 10:23
Выход на работу в дни с 4 по 7 мая не будет оплачиваться в двойном размере, так как указанные даты не входят в число праздничных дней. Об этом сообщили в республиканском Минтруде.
Однако работники могут рассчитывать на оплату в полном объеме. Те, кто будет отдыхать в названные дни так же сохранят зарплату и в конце месяца новые выходные никак не повлияют на зарплату.
Также ведомство уточнило, что организации и органы власти должны определить количество работников, обеспечивающих их функционирование в период с 1 по 10 мая включительно. Отмечается, что привлечь сотрудников к работе могут и без их согласия.
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Фото: из архива newsbash.ru
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