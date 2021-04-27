В Минтруда рассказали о порядке выплаты зарплаты в период с 4 по 7 мая

| 27 апр 2021 | 10:23

Выход на работу в дни с 4 по 7 мая не будет оплачиваться в двойном размере, так как указанные даты не входят в число праздничных дней. Об этом сообщили в республиканском Минтруде.



Однако работники могут рассчитывать на оплату в полном объеме. Те, кто будет отдыхать в названные дни так же сохранят зарплату и в конце месяца новые выходные никак не повлияют на зарплату.







Также ведомство уточнило, что организации и органы власти должны определить количество работников, обеспечивающих их функционирование в период с 1 по 10 мая включительно. ﻿Отмечается, что привлечь сотрудников к работе могут и без их согласия.



Ранее в Минтруда рассказали, кто из беременных получит новое пособие, введенное Путиным.





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Фото: из архива newsbash.ru