Жительница Бирского района пожаловалась на отсутствие дороги в деревне

Бирский район | 28 апр 2021 | 12:34

Жительница села Новопетрово Бирского района пожаловалась на отсутствие дороги в поселении. Обращение с просьбой разобраться в ситуации женщина оставила на сайте электронной приемной главы Башкирии.



Сельчанка рассказала о том, что местные из года в год сталкиваются с проблемой размытых дорог, по которым невозможно ни ходить, ни ездить. В попытках решить хоть как-то проблему местная администрация засыпала дорогу глиной, тем самым усугубив ситуацию. Однако после этого местные чиновники доложили, что дорога была восстановлена, но с приходом большой воды все размывает вновь.







Добавляет проблем и местная речка Аитовка. Когда-то через нее пролегал мост и она не выходила из берегов, но большая вода разрушила старый мост и стала приходить в поселок, затопляя дома и огороды местных жителей.

— Живу, как на острове. До дома не проехать. Грейдер в нашу сторону ни разу не приезжал, дорогу не выравнивал. Мы с мужем дорогу каждый год вручную, лопатами ровняем. Дамбу своими силами без техники делаем. Надоело уже такое отношение к нашей деревне и к ее жителям. Сделайте нам нормальную дорогу и мост. У местного жителя давление поднялось, так к нему фельдшер пешком пришел, где оперативность? А если бы не дождался? Умер? Ни скорой, ни пожарной до нас не доехать, — жалуется женщина.

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Фото: Засим Н.А./letters.bashkortostan.ru