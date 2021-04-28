Жительница Бирского района пожаловалась на отсутствие дороги в деревне
Бирский район | 28 апр 2021 | 12:34
Жительница села Новопетрово Бирского района пожаловалась на отсутствие дороги в поселении. Обращение с просьбой разобраться в ситуации женщина оставила на сайте электронной приемной главы Башкирии.
Сельчанка рассказала о том, что местные из года в год сталкиваются с проблемой размытых дорог, по которым невозможно ни ходить, ни ездить. В попытках решить хоть как-то проблему местная администрация засыпала дорогу глиной, тем самым усугубив ситуацию. Однако после этого местные чиновники доложили, что дорога была восстановлена, но с приходом большой воды все размывает вновь.
Добавляет проблем и местная речка Аитовка. Когда-то через нее пролегал мост и она не выходила из берегов, но большая вода разрушила старый мост и стала приходить в поселок, затопляя дома и огороды местных жителей.