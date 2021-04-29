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Прогноз погоды в Башкирии на 29 апреля 2021 года

Прогноз погоды в Башкирии на 29 апреля 2021 года

| 29 апр 2021 | 09:33

Согласно информации Гидрометцентра Башкирии, в четверг, 29 апреля, в республике прогнозируются осадки. В ночное время температура воздуха составит от -1° до +4°, в дневное время прогнозируется  потепление до +10°, +15°. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного.

В пятницу, 30 апреля, дождь со снегом метеорологи прогнозируют лишь в северной части Республики Башкортостан. Ветер западный умеренный. Столбик термометра в ночное время опустится до -3°, +2°, в дневное время +11°, +16°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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