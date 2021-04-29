Путин посмертно наградил волонтера из Башкирии

| 29 апр 2021 | 09:55

Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Пирогова скончавшегося от коронавируса волонтера «Единой России» из Чишминского района Радика Асфандиярова.







28 апреля в Доме республики руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин вручил орден супруге волонтера Любови Асфандияровой.Погибшего волонтера наградили «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность проявленную при исполнении профессионального долга». Александр Сидякин выразил признательность добровольцам, которые работают рядом с медиками, и помогают людям, которые оказались в сложной ситуации.

– К сожалению, несмотря на принимаемые меры, один из наших волонтёров Радик Асфандияров 17 марта скончался от последствий коронавирусной инфекции, – отметил Александр Сидякин. – От имени руководства республики выражаю родным и близким глубокие соболезнования.

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Радик Асфандияров работал в компании «Башкирэнерго» в Чишминском районе и совершил больше сотни выездов, привозя лекарства и продукты питания. Сиротами остались двое детей.