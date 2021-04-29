В Зилаирском районе медвежонок разгуливал по селу, бегая от собак | видео

Жители села Кананикольск в Башкирии поймали медвежонка, который разгуливал по селу, бегая от собак.
Об этом сообщил Глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов в социальных сетях:
- Сейчас о нем временно заботится егерь Ассоциации охотников и рыболовов Михаил Шаранов. Медвежонок Тишка, как назвал его местный мальчик, начал питаться и чувствует себя хорошо. Наверное, он пришёл в честь нашей акции «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Сейчас власти ищут место для содержания Тишки и готовы передать в добрые руки.