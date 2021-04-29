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В Зилаирском районе медвежонок разгуливал по селу, бегая от собак | видео

В Зилаирском районе медвежонок разгуливал по селу, бегая от собак | видео

Зилаирский район | 29 апр 2021 | 21:35

Жители села Кананикольск в Башкирии поймали медвежонка, который разгуливал по селу, бегая от собак.

Об этом сообщил Глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов в социальных сетях:

- Сейчас о нем временно заботится егерь Ассоциации охотников и рыболовов Михаил Шаранов. Медвежонок Тишка, как назвал его местный мальчик, начал питаться и чувствует себя хорошо. Наверное, он пришёл в честь нашей акции «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Сейчас власти ищут место для содержания Тишки и готовы передать в добрые руки.


Ранее сообщалось о том, что в Бирске из-за бродячих собак вынесли представление главе города.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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