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Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на майские праздники

Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на майские праздники

| 30 апр 2021 | 14:11

Прогноз погоды на майские праздники сообщила 30 апреля на тематическом брифинге по паводковой ситуации начальник гидрометцентра (структурное подразделение управления Башгидромета) Анна Козаева.

«Погода будет неустойчивая, продолжение апрельской погоды, — прокомментировала Козаева. — К концу дня 1 мая к северо-западным районам подойдет очередной фронт, который подпортит нам погоду на большей части территории республики. Пройдут дожди, и температура днем 2 мая понизится до +10… +15°».

Синоптик уточнила, что по югу республики в это время осадки маловероятны, а воздух днем прогреется до +19°.

4 мая столбики термометров обрадуют жителей региона показаниями до +20… +25°. Но уже на следующий день погода вновь испортится. Такая неустойчивая погода продлится минимум до конца первой декады месяца.

Добавим, что согласно прогноза, в ночь на 1 мая ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3°, в ночь на 2 мая температура воздуха будет около +4…+9°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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