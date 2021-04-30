Стало известно, какие изменения ждут пенсионеров с 1 мая

| 30 апр 2021 | 18:37

Субсидии на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров с мая будут начислять при подаче заявления. Также с мая меняется порядок оформления больничных листов для работников старше 65 лет. Некоторым категориям пенсионеров с 1 мая будут положены особенные выплаты.



«Чтобы получать субсидию на оплату услуг ЖКХ с мая по октябрь, потребуется подавать заявление. Перестает действовать особый порядок оформления документов для получения льготы. В большинстве случаев размер субсидии составляет 50% от стоимости услуги», — пишет Life. Компенсация части расходов на ЖКХ положена ветеранам ВОВ, блокадникам, членам семей погибших военных, инвалидам и ликвидаторам аварии в Чернобыле.







С мая также перестают выдаваться больничные листы для самоизоляции лицам старше 65 лет. «Порядок оформления больничного касался именно работающих пенсионеров. С 1 мая он прекращает свое действие, также у работодателей прекращается обязанность переводить таких работников на удаленный режим работы», — отмечает издание. Теперь такие работники должны выходить на работу в офис либо продолжать трудиться удаленно по согласованию с работодателем.



Пенсионеры, работавшие пилотами, штурманами или инженерами гражданской авиации, с мая будут получать повышенную надбавку к пенсии. Также ее пересчитают для работников угольной промышленности. Участники ВОВ в мае получат федеральную доплату к пенсии в 10 тысяч рублей и региональную доплату, размер которой зависит от региона проживания.









Ранее в ПФР рассказали об изменениях в графике начисления пенсий за май. Из-за длинных выходных часть россиян получила выплату еще в конце апреля. При этом те, кто получает пенсию не на карту, а по почте, получат ее в обычные сроки.





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