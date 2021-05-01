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В Башкирии в первые дни мая будет ветрено и дождливо

В Башкирии в первые дни мая будет ветрено и дождливо

| 01 май 2021 | 09:29

Синоптики Башгидромета рассказали о прогнозе погоды на майские выходные. Согласно информации метеорологов, в первые двое суток – 1 и 2 мая в регионе прогнозируются осадки в виде дождя, грозы и порывистый ветер. 

1 мая пройдет преимущественно без дождей, в дневное время в северо-западных районах кратковременные осадки, гроза. Ветер в южных районах умеренный, в дневное время местами порывы до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время составит +14,+19°.

2 мая ночью местами, в дневное время по Башкирии кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха прогреется до +4,+9°, в дневное время +13,+18°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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