В Башкирии будут идти дожди

| 02 май 2021 | 11:28

В Республике Башкортостан в ближайшие двое суток прогнозируется дождливая погода. По сообщению метеорологов Башгидрометцентра, осадки пройдут по всей территории Башкирии.



В воскресенье 2 мая в дневное время по региону пройдут небольшие осадки, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. Воздух в дневное время прогреется до +13,+18°.







В Республике Башкортостан 3 мая местами прогнозируются небольшие осадки. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. В ночное время температура воздуха будет составлять +1, +6°, местами заморозки на почве 0, -5°, в дневное время +15, +20°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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