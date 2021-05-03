В Башкирии прогнозируется потепление

| 03 май 2021 | 09:29

В Республике Башкортостан в ближайшие двое суток потеплеет. По сообщению метеорологов Башгидрометцентра, в Башкирии на начало недели прогнозируется улучшение погоды.



В начале недели, 3 мая, в дневное время будет без осадков. Ветер южный умеренный, по западу порывы до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять 16-21°.







В Башкирии 4 мая ночью без осадков, в дневное время местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, в дневное время местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 6-11°, местами до +1°, в дневное время 20-25°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram