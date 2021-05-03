В Башкирии прогнозируется потепление

В Республике Башкортостан в ближайшие двое суток потеплеет. По сообщению метеорологов Башгидрометцентра, в Башкирии на начало недели прогнозируется улучшение погоды.
В начале недели, 3 мая, в дневное время будет без осадков. Ветер южный умеренный, по западу порывы до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время будет составлять 16-21°.
В Башкирии 4 мая ночью без осадков, в дневное время местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, в дневное время местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 6-11°, местами до +1°, в дневное время 20-25°.