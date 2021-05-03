Жители Уфы пожаловались на неприятный химический запах в воздухе

Уфа | 03 май 2021 | 12:51

В ночь со 2 на 3 мая в информационно-диспетчерский центр начали поступать жалобы от жителей столицы республики. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.



Горожане жаловались на неприятный химический запах в воздухе. Отмечается, что обращения поступали от жителей всех районов, кроме Демского.







— На данный момент зарегистрировано свыше 30 сообщений подобного характера. Информация о полученных заявках передана в Министерство природопользования и экологии РБ и другие профильные ведомства, — сообщили сотрудники УГЗ Уфы.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе пьяный мужчина набросился с кулаками на двух бабушек.





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