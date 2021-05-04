В Башкирии будет тепло, но дождливо
| 04 май 2021 | 10:02
В Башкирии в ближайшие двое суток прогнозируется теплая погода. Но в Гидрометцентре региона предупреждают об осадках.
Во вторник, 4 мая, местами ожидаются кратковременные осадки. Ветер южный умеренный, кое-где порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит +7°, +12°, в дневное время столбик указателя температуры поднимется до +22°, +27°.
В среду, 5 мая, метеорологи обещают дожди с грозами. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Погода сохранится теплая – до +7°, +12° ночью, в дневное время +14°, +19°, в южных регионах температура воздуха прогреется до +25°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Фото: из открытых источников
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