В Башкирии будет тепло, но дождливо

| 04 май 2021 | 10:02

В Башкирии в ближайшие двое суток прогнозируется теплая погода. Но в Гидрометцентре региона предупреждают об осадках.



Во вторник, 4 мая, местами ожидаются кратковременные осадки. Ветер южный умеренный, кое-где порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит +7°, +12°, в дневное время столбик указателя температуры поднимется до +22°, +27°.







В среду, 5 мая, метеорологи обещают дожди с грозами. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Погода сохранится теплая – до +7°, +12° ночью, в дневное время +14°, +19°, в южных регионах температура воздуха прогреется до +25°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из открытых источников