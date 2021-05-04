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В Агидели до сих пор не убрали пиксельную елку

В Агидели до сих пор не убрали пиксельную елку

Агидель | 04 май 2021 | 16:41

В Агидели до настоящего времени не демонтировали пиксельную ель, которую поставили перед Новым годом. Фотографию с деревом выложили жители в соцсетях сегодня. Люди негодуют, так как конструкция стоила больших средств.

— Миллионную елку поставить — поставили, а убрать денег не хватило? Летом столько праздников намечается, они все вокруг зеленой красавицы будут? — говорят горожане

UFA1.RU сообщает, что глава города Фанис Гильванов рассказал, что разборка — сборка елки оценивается в 800 тысяч рублей. И это не считая затрат на транспортировку и хранение. Для бюджета города это огромные средства. Также он пояснил, что в Агидели нет специалистов и подъемников для этой работы.

— Мы решили по примеру города Нижнекамск республики Татарстан сделать [ее] как летний арт-объект. На сегодняшний день купили и одели елку в «летнюю одежду». Начали устанавливать гирлянду с бабочками и цветочками. И далее будем увеличивать их количество. Думаем, нашим жителям понравится. К сожалению, всё сразу сделать не получается. Уверены: от того, что елка будет использоваться как арт-объект, яркость новогоднего праздника не будет меньшей, — сказал Гильванов.

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Приобретенные за 115 миллионов рублей пиксельные елки для празднования Нового года в Республике Башкортостан останутся в регионе. Об этом сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Хомяков. Кроме того, он рассказал, что объекты были приобретены по завышенной стоимости и с нарушениями.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ufa_rb / Instagram.com

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