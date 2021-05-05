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В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки

В Башкирии будет тепло, пройдут небольшие осадки

| 05 май 2021 | 10:14

В Республике Башкортостан прогнозируется теплая погода. По сообщению метеорологов Башгидрометцентра, в ближайшие двое суток пройдут небольшие осадки.
 
В среду, 5 мая в дневное время прогнозируются небольшие дожди, в некоторых районах грозы. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура окружающего воздуха будет составлять +14, +19°, по юго-востоку до +24°.

В Башкирии 6 мая ночью местами пройдут кратковременные осадки, в дневное время без значительных осадков. Ветер западный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +1, +6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности земли 0,-3°, в дневное время 14-19°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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