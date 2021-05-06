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Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Ураза-байрам

Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать на Ураза-байрам

| 06 май 2021 | 10:13

Согласно постановлению Правительства Башкирии от 19 августа 2020 года № 507 Ураза-байрам, празднуемый в 2021 году 13 мая, объявлен нерабочим праздничным днем

Ураза-байрам в нынешнем году приходится на четверг. В соответствии со ст. 95 Трудового кодекса России длительность рабочего дня в среду 12 мая сокращается на 1 час.

На основании ст. 120 ТК России при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Ураза-байрам в число календарных дней отпуска не включается.

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Фото: из открытых источников

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