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В Башкирии прогнозируется теплая погода без осадков

В Башкирии прогнозируется теплая погода без осадков

| 08 май 2021 | 11:42

Метеорологи «Башгидроментцентра» рассказали, что в Башкирии в ближайшие двое суток прогнозируется умеренная теплая погода. Дождей по прогнозу не обещается, ветер будет без резких порывов, температура окружающего воздуха составит +24°.

8 мая  пройдет без значительных осадков. Ветер южный умеренный. В ночное время температура воздуха прогреется до  +7,+12°, в дневное время +19,+24°.

9 мая  без значительных осадков. Ветер южный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +7,+12°, в дневное время +19,+24°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

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