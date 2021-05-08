В Башкирии прогнозируется теплая погода без осадков

| 08 май 2021 | 11:42

Метеорологи «Башгидроментцентра» рассказали, что в Башкирии в ближайшие двое суток прогнозируется умеренная теплая погода. Дождей по прогнозу не обещается, ветер будет без резких порывов, температура окружающего воздуха составит +24°.



8 мая пройдет без значительных осадков. Ветер южный умеренный. В ночное время температура воздуха прогреется до +7,+12°, в дневное время +19,+24°.







9 мая без значительных осадков. Ветер южный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +7,+12°, в дневное время +19,+24°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru