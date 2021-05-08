В Ермекеевском районе скончался старейший ветеран войны

Ермекеевский район | 08 май 2021 | 21:21

В Башкирии ветеран войны не дожил два дня до 76-й годовщины Великой Победы. Абзалетдину Хуснутдновичу Нафикову было 104 года. До 105-летнего юбилея фронтовика оставалось два месяца.



Абзалетдина Хуснутдиновича, прошедшего военную службу, вновь призвали в ряды Красной Армии в июне 1941 года. Он начал воевать в составе 422-го стрелкового полка 170 стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1941 году в Башкирии до начала Великой Отечественной войны. В августе 1941-го в бою под Великими Луками был тяжело ранен и попал в плен. Достойно выдержал все выпавшие на его долю испытания и изнурительный труд в фашистской неволе, проверку, фильтровку и трудовую повинность на шахте имени Челюскина Сталинградской области после освобождения из концлагеря.







Домой солдат вернулся лишь в 1947 году. Трудился пастухом на овцеводческой ферме колхоза «Ря». Вместе с супругой вырастили шестерых сыновей.



Ветеран награжден орденом «Отечественной войны I степени», юбилейными медалями. Вся его жизнь была примером преданного служения родной земле — Ермекеевскому району.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Ермекеевские новости