В Башкирии празднуют 76-ю годовщину Великой Победы

| 09 май 2021 | 09:48

Страна отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздник, значение которого сложно переоценить. И даже самые громкие эпитеты уместны. Война была великой. И такой же великой стала Победа.



Мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. И 9 мая всегда будет для нас важнейшей датой в календаре. В память о подвиге поколения победителей в российских городах состоятся военные парады.







Президент России Владимир Путин отправил поздравления с 76-й годовщиной Победы всем жителям бывшего Советского Союза, сообщает телеканал «Россия 24». Телеграммы были адресованы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины.



Российский президент подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Сегодня, по словам Владимира Путина, наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Всем ветеранам президент передал слова искренней благодарности. Пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.





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