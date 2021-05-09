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В Башкирии будет тепло и без значительных осадков

В Башкирии будет тепло и без значительных осадков

| 09 май 2021 | 10:28

Метеорологи рассказали, какая погода будет в Республике Башкортостан в оставшиеся 2 праздничных дня. 9 и 10 мая прогнозируется потепление до +26°,  осадков по прогнозу не обещают.

9 мая без значительных осадков. Ветер ночью слабый, в дневное время северный, северо-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит +6,+11°, местами до +2°, в дневное время +20,+25°.

10 мая без дождей, во второй половине дня местами небольшие осадки, гроза. Ветер юго-восточный умеренный, в дневное время с порывами. В ночное время температура воздуха составит +7,+12°, в дневное время +21,+26°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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