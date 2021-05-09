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В Башкирии «детям войны» выдадут удостоверения и поддержат материально

В Башкирии «детям войны» выдадут удостоверения и поддержат материально

Уфа | 09 май 2021 | 16:19

Власти Башкирии подготовили специальные удостоверения «детям войны», проживающим в республике. Кроме того, определились с ежегодными выплатами им и медицинской помощью.

Напомним, что башкирские депутаты приняли закон о мерах поддержки тех жителей региона, которые родились в годы Великой Отечественной войны.

После парада в честь 76-ой годовщиня Победы над фашизмом глава Башкирии рассказал журналистам, что во время праздничной церемонии к нему подходили «дети войны» и благодарили за придание им законного статуса.

- Дети войны жили в невыносимых условиях, голодали, работали с утра до вечера. У них было тяжелейшее детство, - заявил г-н Хабиров. - И мы должны о них позаботиться.
Он рассказал, что уже подготовлены специальные удостоверения для них.
- Предусмотрели небольшие пока меры поддержки, в том числе в наших медицинских учреждениях. Предполагаем также ежегодные разовые выплаты для детей войны, - сказал глава региона.
По данным властей, в республике проживают более 189 тысяч "детей войны».

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Источник: www.sobkor02.ru

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