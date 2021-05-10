В Белорецком районе наблюдается смог от лесных пожаров в соседнем регионе

Белорецкий район | 10 май 2021 | 21:47

В единую дежурно-диспетчерскую службу стали поступать сообщения о задымлении в северо-восточной части Белорецкого района, в частности в Серменевском, Тирлянском, Сосновском, Шигаевском, Николаевском с/с и городе Белорецк. Также дым наблюдался в населённом пункте Абзелиловского района и в стороне Учалинского района в деревне Махмутова.



По официальным данным министерства экологии Челябинской области, во многих регионах наблюдается смог от лесных пожаров: в совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса. Смог дошел и до Башкирии.







Напомним, на территории республики была инициирована авиационная разведка, в ходе которой наличие возгораний не обнаружено, термических точек не зарегистрировано.



Предположительно, смог образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма и гари с мест пожаров соседнего региона.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке, из-за пожара в квартире, погиб мужчина.





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Фото: МЧС по РБ