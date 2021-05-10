Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Белорецком районе наблюдается смог от лесных пожаров в соседнем регионе

В Белорецком районе наблюдается смог от лесных пожаров в соседнем регионе

В Белорецком районе наблюдается смог от лесных пожаров в соседнем регионе

Белорецкий район | 10 май 2021 | 21:47

В единую дежурно-диспетчерскую службу стали поступать сообщения о задымлении в северо-восточной части Белорецкого района, в частности в Серменевском, Тирлянском, Сосновском, Шигаевском, Николаевском с/с и городе Белорецк. Также дым наблюдался в населённом пункте Абзелиловского района и в стороне Учалинского района в деревне Махмутова. 

По официальным данным министерства экологии Челябинской области, во многих регионах наблюдается смог от лесных пожаров: в совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса. Смог дошел и до Башкирии.

Напомним, на территории республики была инициирована авиационная разведка, в ходе которой наличие возгораний не обнаружено, термических точек не зарегистрировано.

Предположительно, смог образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма и гари с мест пожаров соседнего региона.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке, из-за пожара в квартире, погиб мужчина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: