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В Башкирии температура воздуха поднимется до 29 градусов

В Башкирии температура воздуха поднимется до 29 градусов

| 11 май 2021 | 07:56

Региональный гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие сутки.

Сегодня, 11 мая, осадков в республике не ожидается. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +8,+13°, местами до +3°, днем +23,+28°.

Завтра, 12 мая, существенных осадков также не прогнозируется. Ветер восточный, ночью слабый, днем умеренный, местами до сильного. Температура воздуха ночью составит +8,+13°, местами до +3°, днем столбики термометров покажут +24,+29°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather 

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Фото: newsbash.ru

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