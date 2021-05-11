В Башкирии некоторые родители смогут посетить выпускные в детских садах

| 11 май 2021 | 09:45

Жители Башкирии в этом году смогут посетить выпускные своих детей из детских садов. Этот вопрос сегодня, 11 мая, обсудили на оперативном совещании в правительстве республики.







Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет организовать более открытое торжество для детей и их родителей. При этом министр здравоохранения Максим Забелин подчеркнул, что в этом случае необходимо выставить условие: на выпускной к своим детям смогут попасть только те граждане, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса или же они имеют высокий титр антител – более среднего.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram