Дворник Юрий Ветлугин из Уфы показал ремонт в квартире, где он живет
Уфа | 11 май 2021 | 19:12
Дворник Юра из Уфы показал, как продвигается ремонт в квартире, где он живет. По его словам, спальня, кухня, коридор и санузел уже практически готовы.
Дворник из Уфы Юрий Ветлугин показал, как преобразилась после ремонта квартира, где он живет. Фотографии Ветлугин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сегодня, 11 мая. Он добавил, что хотел показать новый вид квартиры, когда ремонт будет полностью закончен, но передумал, поскольку его подписчики «настаивали» на фотографиях.
Юрий Ветлугин обрел популярность в начале этого года благодаря снимкам фотографа Романа Филиппова «словно с обложки GQ». Тогда, по словам Филиппова, дворник остро нуждался в финансовой помощи из-за мошенников, которые «повесили на него кредит». Люди помогли. Они собрали Ветлугину как минимум 650 тысяч рублей.