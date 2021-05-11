Дворник Юрий Ветлугин из Уфы показал ремонт в квартире, где он живет

Уфа | 11 май 2021 | 19:12

Дворник Юра из Уфы показал, как продвигается ремонт в квартире, где он живет. По его словам, спальня, кухня, коридор и санузел уже практически готовы.



Дворник из Уфы Юрий Ветлугин показал, как преобразилась после ремонта квартира, где он живет. Фотографии Ветлугин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сегодня, 11 мая. Он добавил, что хотел показать новый вид квартиры, когда ремонт будет полностью закончен, но передумал, поскольку его подписчики «настаивали» на фотографиях.

— Спальня, кухня, коридор и санузел уже практически готовы. Впереди еще зал, балкон и вся мебель. Надеюсь, к концу июля получится показать уже полностью готовую квартиру, — написал Ветлугин.









Юрий Ветлугин обрел популярность в начале этого года благодаря снимкам фотографа Романа Филиппова «словно с обложки GQ». Тогда, по словам Филиппова, дворник остро нуждался в финансовой помощи из-за мошенников, которые «повесили на него кредит». Люди помогли. Они собрали Ветлугину как минимум 650 тысяч рублей.

— Этого ничего не было бы без вас! Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным, — этими словами закончил пост Ветлугин.

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Фото: ura_gq | Instagram.com