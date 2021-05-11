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К представительству Татарстана в Уфе люди несут цветы и игрушки

К представительству Татарстана в Уфе люди несут цветы и игрушки

Уфа | 11 май 2021 | 19:48

Цветы и мягкие игрушки оставляют уфимцы около постоянного представительства Татарстана в в Уфе в знак соболезнования трагедии, произошедшей в Казани 11 мая.

Акция организовалась стихийно, цветы изначально клали прямо на землю. Позже на это место под вывеской ведомства вынесли столы. Тут же появились зажженные свечи и импровизированная Книга соболезнований, где люди могут выразить слова скорби.

«Простите нас, дети», – написал кто-то из горожан. Среди подписавшихся – учителя и преподаватели, депутат, но большая часть записей в книге оставлена анонимно.
Многие, кто подходит к месту проведения акции, не могут сдержать слез.

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Напомним, ранее соболезнования казанцам от имени жителей Башкирии высказал также глава региона Радий Хабиров.

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Источник: ufa.aif.ru

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