К представительству Татарстана в Уфе люди несут цветы и игрушки

Уфа | 11 май 2021 | 19:48

Цветы и мягкие игрушки оставляют уфимцы около постоянного представительства Татарстана в в Уфе в знак соболезнования трагедии, произошедшей в Казани 11 мая.







Акция организовалась стихийно, цветы изначально клали прямо на землю. Позже на это место под вывеской ведомства вынесли столы. Тут же появились зажженные свечи и импровизированная Книга соболезнований, где люди могут выразить слова скорби.

«Простите нас, дети», – написал кто-то из горожан. Среди подписавшихся – учителя и преподаватели, депутат, но большая часть записей в книге оставлена анонимно.

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Многие, кто подходит к месту проведения акции, не могут сдержать слез.Напомним, ранее соболезнования казанцам от имени жителей Башкирии высказал также глава региона Радий Хабиров.