В Башкирии температура воздуха поднимется до +30°

| 12 май 2021 | 09:21

Специалисты Гидрометцентра Башкирии сообщили, какая погода будет в республике в ближайшие сутки. По имеющимся у них сведениям, на территории Республики Башкортостан ожидается жаркая погода.



В среду, 12 мая, в Башкирии будет пасмурная погода без осадков. Ночью слабый ветер, температура окружающего воздуха составит +7°, +12°, в горных районах холоднее – до +2°. В дневное время столбик указателя температуры покажет до +23°, +28°, ветер юго-восточный умеренный.







В четверг, 13 мая, осадков также не ожидается. В ночное время температура воздуха составит +8°, +13°, в горных района +3°, ветер юго-восточный слабый. В дневное время температура воздуха прогреется до +25°, +30°, ветер юго-восточный умеренный.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru