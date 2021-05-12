В Башкирии пропал житель Стерлитамака Ришат Махмутов

Стерлитамакский район | 12 май 2021 | 11:05

В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 43-летнего жителя Стерлитамака Ришата Махмутова. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Уточняется, что мужчина исчез 29 апреля текущего года – с тех пор его местонахождение неизвестно. Добровольцы подчеркивают, что он может находиться в другом городе или районе республики.







Приметы: рост 180 см, среднее телосложение, шатен, присутствует седина, карие глаза.



Был одет в темно-синюю куртку, синий спортивный костюм с капюшоном, оранжевую футболку, черные кроссовки.



Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ришата Махмутова, обратитесь к волонтерам (8(800)700-54-52) или по единому номеру экстренных служб (112).





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Фото: соцсети