В Башкирии воздух прогреется до +31 градуса

| 13 май 2021 | 10:48

Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра Башкирии, в республике в ближайшие двое суток ожидается жаркая погода.



В четверг, 13 мая, осадков не предвидится. В ночное время температура окружающего воздуха составит +8°, +13°, в некоторых районах +3°. В дневное время температура составит +25°, +30°, ветер юго-восточный умеренный.







В пятницу, 14 мая, столбик указателя температуры поднимется еще выше. +9°, +14° ночью, в горных районах Башкирии +3°, слабый южный ветер, а в дневное время +26°, +31°, умеренный ветер сохранит южное направление. Осадков метеорологи не обещают.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru