Жители Башкирии гневно встретили новый указ Радия Хабирова

14 май 2021 | 09:43

Жители региона, те, чьи дети в этом году выпускаются из школ и детских садом в гневе. Они оккупировали социальные сети главы Башкирии Радия Хабирова. Причиной столь массового внимания стал указ политика о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности его пункт о том, что выпускные в школах и детских садов родители могут посещать только при наличии справки о количестве антител либо сертификата о сделанной прививке от Covid-19.







— От имени всех выпускников 11 классов и их родителей, от имени всех родителей деток выпускных групп детских садов требую принять правильное решение и отменить в указе от 12 мая 2021 года поправки, в которых говорится о том, что не привитые родители не могут посещать последний звонок и выпускной в школах своих детей. Кому-то можно без масок и без справок о прививках на массовые мероприятия приходить, а родителям на выпускные и последний звонок в Школу дорога закрыта?! Что за двойные стандарты? — пишет Светлана Бузина.

— Такое важное событие в жизни ребенка и родителей. И из-за каких-то бюрократических проволочек лишают детей радости, они готовят концерт, учат стихи, песни. То есть в садик зайти отвести ребенка в группу и забрать - это можно без справки. А посетить важное мероприятие - нельзя! Разрешите всем родителям присутствовать при соблюдении мер безопасности (перчатки, маски). Деткам будет очень обидно, что чьи-то несколько родителей смогли придти, а его родителей нет! Надеюсь на Ваше благоразумие! — делится просьбой Татьяна Бермишева

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— Разрешите вход на выпускной в садик, прекратите этот бред! На 9 мая столько народу было, никто не выяснял, кто привитый, кто с антителами, все равные стояли не соблюдая дистанции!!!! А тут детки готовятся стихи учат! — рассказывает Татьяна Николаева.

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