Жители Башкирии гневно встретили новый указ Радия Хабирова
14 май 2021 | 09:43
Жители региона, те, чьи дети в этом году выпускаются из школ и детских садом в гневе. Они оккупировали социальные сети главы Башкирии Радия Хабирова. Причиной столь массового внимания стал указ политика о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности его пункт о том, что выпускные в школах и детских садов родители могут посещать только при наличии справки о количестве антител либо сертификата о сделанной прививке от Covid-19.
— От имени всех выпускников 11 классов и их родителей, от имени всех родителей деток выпускных групп детских садов требую принять правильное решение и отменить в указе от 12 мая 2021 года поправки, в которых говорится о том, что не привитые родители не могут посещать последний звонок и выпускной в школах своих детей. Кому-то можно без масок и без справок о прививках на массовые мероприятия приходить, а родителям на выпускные и последний звонок в Школу дорога закрыта?! Что за двойные стандарты? — пишет Светлана Бузина.