В Башкирии температура станет еще выше

Специалисты Гидрометцентра Башкирии прогнозируют жаркую погоду в ближайшие двое суток. Плюсовая температура окружающего воздуха сохранится даже ночью.
В четверг, 14 мая, осадков метеорологи не обещают. Ночью столбик указателя температуры покажет +5°, +10°, в горных районах +1°, +5°, ветер слабый неустойчивый. В дневное время температура воздуха поднимется до +26°, +31°, ветер юго-восточный умеренный.
В пятницу, 15 мая, дождей так же не прогнозируется. В ночное время температура воздуха составит +10°, +15°, в горных районах +5°, в дневное время +27°, +32°. Ветер слабый, местами с порывами.