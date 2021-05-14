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В Башкирии температура станет еще выше

В Башкирии температура станет еще выше

14 май 2021 | 09:49

Специалисты Гидрометцентра Башкирии прогнозируют жаркую погоду в ближайшие двое суток. Плюсовая температура окружающего воздуха сохранится даже ночью.

В четверг, 14 мая, осадков метеорологи не обещают. Ночью столбик указателя температуры покажет +5°, +10°, в горных районах +1°, +5°, ветер слабый неустойчивый. В дневное время температура воздуха поднимется до +26°, +31°, ветер юго-восточный умеренный.

В пятницу, 15 мая, дождей так же не прогнозируется. В ночное время температура воздуха составит +10°, +15°, в горных районах +5°, в дневное время +27°, +32°. Ветер слабый, местами с порывами.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru

Теги: погода
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