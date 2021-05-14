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В Уфе запретили продажу алкоголя в день Последнего звонка

В Уфе запретили продажу алкоголя в день Последнего звонка

14 май 2021 | 12:00

Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 22 мая в связи с праздником Последнего звонка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

22 мая объявлен в этом году единым днем проведения торжественных мероприятий в школах республики – Последний звонок.

В мэрии Уфы сообщили, что согласно закону РБ о регулировании оборота спиртосодержащей продукции и об ограничении её потребления населением, в день проведения праздника Последнего звонка в школах запрещена розничная продажа любой алкогольной продукции. Исключением является продажа на разлив в учреждениях общественного питания: кафе, ресторанах и т.д.

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Источник: ufa.aif.ru

Теги: Уфа
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