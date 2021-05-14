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Стало известно, когда в Башкирии спадет жара

Стало известно, когда в Башкирии спадет жара

14 май 2021 | 14:12

Такое тепло для последнего месяца весны нельзя назвать привычным. Отмечается, что нынешняя температура на 7—8 градусов выше обычных значений. К лету воздух остынет: уже последняя неделя мая начнется с отметок в 23 градуса днем и 16 ночью. Согласно прогнозам, дожди придут в лишь в начале июня.

По сообщениям метеорологов, жара вызвана приходом горячего воздуха из Средней Азии. В Башкирии его потоки сдерживаются Уральскими горами. Солнечная погода уже привела к росту активности купальщиков. Однако сотрудники МЧС предупреждают об опасности из-за того, что вода в реках и озерах еще очень холодная. Кроме того, пляжи не подготовлены к приему людей, дежурство спасателей на них не ведется. Официальное открытие пляжного сезона намечено на 1 июня.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: proural.info
Фото: pixabay

Теги: погода
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