В одном из районов Башкирии ввели особый режим

14 май 2021 | 17:54

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта опубликовал в социальных сетях обращение к жителям республики. Руководитель муниципалитета объявил, что в районе в настоящий момент в двух лестничествах крупные пожары и предупредил, что посещать леса запрещено.







По словам Иванюты, лес горит в Тирлянском лесничестве, в районе Судовой горы. Огонь к текущему моменту распространился на 50 гектаров. Руководитель муниципалитета сообщил также, что возгорание сейчас тушат 56 человек, среди которых и местные жители. Сложность тушения, отметил он, в скалистой местности, а также в том, что до жилых домов можно подать рукой.



Глава также рассказал, что вторые сутки не удается потушить распространившийся на 24 гектара пожар в Авзянском лесничестве. Со ссылкой на специалистов он передал, что самая вероятная причина пожаров - человеческий фактор.

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«Приближаются выходные, и я напоминаю, что в республике действует особый противопожарный режим. На территории Тирлянского лесничества ввели пятый - самый высокий! - класс пожароопасности. Посещать леса запрещено (приказ Минлесхоза). Въезды и тропы будут патрулироваться», – заключил Иванюта.

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Фото: Андрей Иванюта