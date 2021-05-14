В одном из районов Башкирии ввели особый режим
14 май 2021 | 17:54
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта опубликовал в социальных сетях обращение к жителям республики. Руководитель муниципалитета объявил, что в районе в настоящий момент в двух лестничествах крупные пожары и предупредил, что посещать леса запрещено.
По словам Иванюты, лес горит в Тирлянском лесничестве, в районе Судовой горы. Огонь к текущему моменту распространился на 50 гектаров. Руководитель муниципалитета сообщил также, что возгорание сейчас тушат 56 человек, среди которых и местные жители. Сложность тушения, отметил он, в скалистой местности, а также в том, что до жилых домов можно подать рукой.
Глава также рассказал, что вторые сутки не удается потушить распространившийся на 24 гектара пожар в Авзянском лесничестве. Со ссылкой на специалистов он передал, что самая вероятная причина пожаров - человеческий фактор.