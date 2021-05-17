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В Башкирии сохранится аномальная жара

В Башкирии сохранится аномальная жара

17 май 2021 | 09:28

В Республике Башкортостан по прогнозу метеорологов в ближайшие двое суток сохранится жаркая погода. 17 и 18 мая прогнозируется повышение температуры окружающего воздуха до +33°.

17 мая без значительных осадков. Ветер южный умеренный, в дневное время с порывами. В ночное время температура воздуха составит  +12+17°, в некоторых районах +6,+11°, в дневное время +28,+33°.

18 мая без значительных осадков. Ветер южный умеренный, в дневное время с порывами. В ночное время температура воздуха прогреется +12+17°, в некоторых районах +6,+11°, в дневное время +28,+33°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Фото: из архива newsbash.ru

Теги: погода
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